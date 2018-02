Potrivit acestuia, fortele de ordine l-au arestat pe Saakasvili in timp ce acesta lua masa la un restaurant din Kiev. "Mihail a fost retinut de forte speciale si a fost luat intr-o directie necunoscuta", a anuntat Sakvarelidze.Anterior, purtatorul de cuvant al fostului presedinte georgian afirmase ca indivizi neidentificati, care purtau costume de camuflaj verzi si aveau fetele acoperite cu masti, l-au luat cu forta pe Saakasvili si au plecat cu trei dube albe. Acelasi purtator de cuvant a spus ca rapitorii ar putea fi membri ai unei unitati speciale a serviciului de protectie a frontierei, dar nu a oferit detalii.Acuzat de autoritatile ucrainene ca a vrut "sa preia puterea prin forta" in cursul recentelor manifestatii anticoruptie, Mihail Saakasvili a fost arestat pentru scurt timp in decembrie la Kiev, apoi eliberat si consemnat la domiciliu, consemnare pe care Parchetul ucrainean nu a mai prelungit-o saptamana trecuta.Tot atunci, avocatul sau a spus ca, dupa ce a pierdut un apel in instanta, fostul presedinte al Georgiei risca sa fie extradat catre aceasta tara, unde in ianuarie a fost condamnat in contumacie la trei ani de inchisoare pentru 'abuz de putere' in afacerea privind asasinarea tanarului bancher Sandro Girgvliani in anul 2006, proces pe care Saakasvili il considera motivat politic.Citeste si:Mihail Saakasvili a reusit sa intre in Ucraina. A fost tras peste granita de sustinatorii saiFostul presedinte georgian Mihail Saakasvili nu va fi arestat, nici extradat din UcrainaFostul presedinte Mihail Saakasvili a fost retinut si apoi eliberat de sute de sustinatori (Video)Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a fost eliberat din arestProcurorul general al Ucrainei: Mihail Saakasvili va fi extradat in Georgia ...citeste mai departe despre " Mihail Saakasvili a fost ridicat de trupele speciale si dus intr-o directie necunoscuta " pe Ziare.com