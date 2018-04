Mii de cetateni din UE risca sa-si piarda statutul legal in Marea Britanie dupa Brexit - ce trebuie sa faca

Raportul atrage atentia ca victimele abuzului domestic, copiii si persoanele in varsta se numara printre cei care se afla in pericol de a-si pierde dreptul de a ramane in Regatul Unit desi indeplinesc criteriile necesare de sedere, relateaza, miercuri, Press Association (PA)."Ministerul de Interne britanic doreste in mod clar sa creeze un sistem simplu si usor de utilizat, iar majoritatea cetatenilor UE ar trebui sa poata folosi un proces de aplicare simplificat, cu putine dificultati", a declarat directorul Observatorului pentru Migratie, Madeleine Sumption.Cu toate acestea, a atras ea atentia, "pentru anumite persoane, procesul va fi mai dificil"."Multi dintre acestia sunt cei mai vulnerabili indivizi ai societatii - fie pentru ca sunt izolati din punct de vedere social, au fost victime ale exploatarii sau se confrunta cu probleme personale, cum ar fi sanatatea mintala sau saracia", a mai spus Madeleine Sumption."Multe persoane pur si simplu nu vor realiza ca trebuie sa aplice" pentru un permis de sedere, a adaugat ea."Stim din alte programe guvernamentale, precum alocatiile pentru copii, ca oamenii de multe ori nu aplica pentru ceva, chiar daca este in interesul lor sa faca acest lucru", a subliniat Sumption.La sfarsitul acestui an, Ministerul de Interne britanic va lansa o aplicatie online prin care cetatenii UE se vor putea inregistra in cazul in care doresc sa ramana in Marea Britanie dupa Brexit.Cu toate acestea, Observatorul pentru Migratie al Universitatii Oxford a atras atentia ca un numar mare de indivizi ar putea sa nu fie constienti de faptul ca trebuie sa aplice pentru a putea ramane in Marea Britanie.Un grup din aceasta categorie sunt copiii ai caror parinti nu vor aplica nici ei si care cred in mod gresit ca copiii lor nascuti in Marea Britanie sunt automat cetateni britanici.De asemenea, in aceasta categorie ar putea intra 140.000 de persoane care traiesc in Marea Britanie de peste 30 de ani, 56.000 de persoane cu varsta de 75 de ani sau mai mult, si peste 145.000 de cetateni UE carora li s-a acordat deja resedinta permanenta dar care trebuie inca sa solicite "statutul reglementat", se arata in raportul Observatorului pentru Migratie.Citeste si:Mai multe companii avertizeaza ca afacerile lor din UK vor fi in pericol du ...citeste mai departe despre " Mii de cetateni din UE risca sa-si piarda statutul legal in Marea Britanie dupa Brexit - ce trebuie sa faca " pe Ziare.com