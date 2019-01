Mii de turisti au ramas blocati in statiunile de schi din Austria din cauza zapezii

Peste o jumatate de metru de zapada a cazut in zona nordica a Alpilor de sambata dimineata.In Saalbach-Hinterglemm, circa 12.000 de turisti au ramas inzapeziti pana duminica dupa-amiaza, atunci cand expertii au reusit sa declanseze controlat o avalansa, a indicat primarul Alois Hasenauer pentru DPA.In statiunea Obertauern, autoritatile au declarat ca drumurile vor ramane inchise pentru traficul general pana luni.Cu toate acestea, serviciile de urgenta au organizat un convoi pentru turistii care doreau sa plece duminica dupa-amiaza.Vremea nefavorabila a dus la perturbarea traficului in mai multe zone din Austria , dupa ce mai multi copaci au cazut peste drumuri, cai ferate si linii electrice.Riscul de avalansa a fost evaluat ca fiind "ridicat" pentru cea mai mare parte a Alpilor austrieci - al doilea cel mai inalt nivel de pe o scara de cinci. ...citeste mai departe despre " Mii de turisti au ramas blocati in statiunile de schi din Austria din cauza zapezii " pe Ziare.com