In plus, cei doi oficiali vor reitera amenintarea presedintelui SUA, Donald Trump , de a impune sanctiuni economice Turciei, daca nu se conformeaza in acest sens.Din delegatia americana vor face parte si consilierul lui Trump pe securitate nationala, Robert C. O'Brien, si emisarul Statelor Unite pentru Siria, James F. Jeffrey, conform Washington Post."Administratia este determinata sa mentina securitatea in regiune, siguranta civililor si sa asigure retinerea luptatorilor ISIS", a transmis Mike Pence.Totusi, sursa citata noteaza ca Pence nu are o experienta vasta in negocierile cu Erdogan: aceasta calatorie va fi prima sa vizita diplomatica in Turcia Totodata, Turcia a anuntat marti ca-si va continua operatiunea militara in nordul Siriei "cu sau fara sustinerea" lumii si a denuntat "targul murdar" incheiat intre fortele kurde si regimul de la Damasc.Ankara a demarat in urma cu o saptamana o operatiune militara in nordul Siriei, impotriva militiei kurde siriene Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), aliata a Occidentului in lupta antijihadista.Marti, fortele regimului lui Bashar al-Assad au inceput sa-si desfasoare efectivele in sectoare din nordul Siriei care se sustrag controlului lor, in urma unui acord incheiat cu autoritatile kurde, menit sa contracareze ofensiva turca.Citeste si:Ofensiva turca in Siria: Putin l-a invitat pe Erdogan in Rusia in zilele urmatoareAmericanii au impus sanctiuni Turciei, iar Trump a vorbit cu Erdogan: Ofensiva din Siria este inutila si negandita!Erdogan anunta ca nu va da inapoi in Siria, chiar daca mai multe tari au oprit vanzarile de arme catre Turcia ...citeste mai departe despre " Mike Pence si Mike Pompeo se duc la Erdogan acasa, sa vorbeasca de ofensiva din Siria " pe Ziare.com