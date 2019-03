Miliardarul Bloomberg iese din cursa pentru Casa Alba: Sunt prea multi candidati

"Cred ca l-as invinge pe Donald Trump in alegerile nationale", a afirmat in aceasta declaratie Michael Bloomberg, 77 de ani, clasat al noualea cel mai bogat om din lume de revista Forbes."Masor insa cu claritate si dificultatea de a obtine investitura democrata, deja foarte disputata", cu 14 candidati (printre care Bernie Sanders) care s-au anuntat pana in prezent, a adaugat el, citat de AFP."Optiunea in fata mea era clara", a mai explicat cel care a fost timp de 12 ani primarul capitalei financiare a SUA. "Ar trebui sa imi petrec urmatorii doi ani vorbind despre ideile mele si despre ce am facut, stiind ca poate nu voi obtine niciodata investitura democratilor? Ori sa imi petrec urmatorii doi ani continuand munca pe care o desfasor si pe care o finantez deja, despre care stiu ca poate produce rezultate veritabile, benefice pentru tara?", a continuat Michael Bloomberg."Imi dau seama ca prefer mai degraba sa fac decat sa vorbesc. Si am ajuns la concluzia ca modalitatea cea mai buna pentru mine de a ajuta tara este sa imi suflec manecile si sa continui sa lucrez", a mai spus el.Cu acelasi prilej, miliardarul, foarte implicat in lupta impotriva schimbarilor climatice, a anuntat ca isi va dubla eforturile in acest sens, lansand o noua initiativa "Beyond Carbon" (Dincolo de carbon) pentru a converti America la energiile curate si pentru a intari controlul armelor de foc, o alta mare cauza a sa.While there would be no higher honor than serving as president, my highest obligation as a citizen is to help the country the best way I can, right now. That's what I'll do, including the launch of a new effort called Beyond Carbon. My full statement: https://t.co/b3cQUF1PhU- Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 5, 2019"Sper ca aceia care m-au indemnat sa ma prezint, pentru a apara valorile si principiile care le sunt dragi, vor intelege ca decizia mea a fost ghidata de o singura intrebare: cum imi pot servi cel mai bine tara?", a incheiat Michael Bloomberg. ...citeste mai departe despre " Miliardarul Bloomberg iese din cursa pentru Casa Alba: Sunt prea multi candidati " pe Ziare.com