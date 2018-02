Soros este una dintre personalitatile marcante din lume care au legaturi cu miscarea "Best for Britain".Organizatia nonguvernamentala va lansa in curand o campanie politica pentru organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana. In aceasta campanie vor fi cooptati si donatori din Partidul Conservator, in tentativa de subminare a pozitiei premierului Theresa May, scrie The Telegraph.Conform unui document obtinut de jurnalistii englezi, campania politica a organizatiei "Best for Britain" are scopul de a "trezi tara" argumentand ca "Brexit nu este inevitabil" si ca "nu este prea tarziu pentru oprirea procesului de iesire din Uniunea Europeana".Implicarea lui George Soros, a carui avere este estimata la 25,2 miliarde de dolari, a aparut dupa intalnirea pe care aceasta a avut-o cu alti donatori in vila sa din cartierul londonez, Chelsea.La dineu au fost prezenti si omul de afaceri Stephen Peel, presedintele miscarii "Best for Britain", laburistul Mark Malloch-Brown si Martin Sorrell, mai scriu jurnalistii englezi.Lordul Malloch Brown a confirmat ca George Soros va contribui cu 400.000 de lire sterline (456.000 de euro) la campania pentru ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana.Citeste si:Visele de Craciun ale sustinatorilor Brexit: Cat e iluzie si cat e minciuna in ce promite MayUE refuza propunerea Marii Britanii pentru o tranzitie post-Brexit de lunga durata ...citeste mai departe despre " Miliardarul George Soros plateste o campanie anti-Brexit " pe Ziare.com