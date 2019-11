Depunerea actelor ii permite lui Bloomberg sa atraga fonduri pentru campanie, dar un consilier a spus, joi, ca acesta nu a luat inca o decizie definitiva pentru a candida, transmite Reuters.Bloomberg, in varsta de 77 de ani, a semnalat ca intentioneaza o inscriere tarzie in alegerile primare democrate, sugerand ca simte ca cei 20 de candidati sunt vulnerabili. Daca se va inscrie in cursa, Bloomberg nu va mai ajunge probabil in statele vizitate de luni de zile de posibilii sai contracandidati.Bloomberg s-a inregistrat deja sa participe la alegerile primare din Alabama, Arkansas si Texas.Un alt consilier a spus, joi, ca Bloomberg s-a mai inscris in scrutinurile din Georgia si Michigan.Citeste si Michael Bloomberg este tot mai aproape de candidatura la Casa Alba - ce spune Donald Trump ...citeste mai departe despre " Miliardarul Bloomberg s-a inscris in cursa interna a democratilor pentru prezidentiale " pe Ziare.com