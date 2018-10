"In momente-cheie ale istoriei SUA, unul dintre cele doua partide a servit drept bastion impotriva celor care ne ameninta Constitutia. In urma cu doi ani, la Conventia democratica, lansam un avertisment despre aceste amenintari. Astazi, m-am inscris din nou in Partidul Democrat - am fost membru al formatiunii cea mai mare parte a vietii - deoarece avem nevoie ca democratii sa furnizeze mecanismele de verificare si echilibru de care natiunea noastra are nevoie atat de mult", a declarat Michael Bloomberg prin Instagram.Michael Bloomberg intentioneaza sa aloce 100 de milioane de dolari pentru scrutinul intern prin care Partidul Democrat va desemna candidatul la presedintie. Bloomberg a facut deja o donatie de 20 de milioane de dolari pentru grupul democrat din Senatul SUA.Recent, surse politice de la Washington afirmau ca miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, se pregateste sa se inscrie in cursa Partidului Democrat pentru desemnarea candidatului formatiunii in scrutinul prezidential din 2020.Michael Bloomberg, in varsta de 76 de ani, cu o avere estimata la peste 50 de miliarde de dolari, a analizat posibilitatea de a candida ca independent in 2012, dar a renuntat din teama de a nu fragmenta votul democratilor.Daca va deveni candidat al Partidului Democrat, Michael Bloomberg il va avea adversar pe republicanul Donald Trump, actualul presedinte al Statelor Unite. ...citeste mai departe despre " Miliardarul Michael Bloomberg s-a inscris in Partidul Democrat si ar putea candida impotriva lui Donald Trump la urmatoarele alegeri " pe Ziare.com