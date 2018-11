In orasul mexican Tijuana, la granita cu SUA, au sosit marti cu autobuze circa 400 de migranti care au luat-o inaintea unei caravane de refugiati din America Centrala, a declarat agentiei Reuters un martor ocular. Restul caravanei este asteptat in zilele urmatoare. Majoritatea migrantilor provin din Honduras.Secretarul Apararii Statelor Unite, Jim Mattis, a anuntat ca va ajunge miercuri in zona frontierei, unde au fost desfasurati mii de militari pentru a sprijini eforturile granicerilor si vamesilor de a impiedica migrantii sa patrunda ilegal pe teritoriul american.US Customs and Border Protection (CBP), agentia vamala si de protectie a frontierei SUA, a anuntat ca va inchide benzile de trafic dinspre Tijuana, pentru a permite soldatilor sa instaleze baricade si garduri."CBP este gata si continua sa se pregateasca pentru eventuala sosire a mii de oameni care migreaza intr-o caravana, indreptandu-se spre frontiera Statelor Unite", a declarat Pete Flores, director agentiei pentru operatiunile din San Diego, oras californian situat la mai putin de 40 de km de Tijuana. El s-a referit la "un risc potential de siguranta si securitate".Vinerea trecuta, presedintele Statelor Unite, Donald Trump , a semnat un decret prin care interzice practic acordarea de azil celor care trec ilegal frontiera. Reuters a consemnat reactii ale migrantilor care sustin ca nu renunta la intentia de a ajunge oricum in SUA.Citeste si:Pentagonul refuza sa construiasca centre pentru imigranti, asa cum a cerut TrumpTrump le-a cerut militarilor americani sa impuste migrantii care dau cu pietre in ei ...citeste mai departe despre " Militarii americani intind sarma ghimpata la frontiera cu Mexicul, pentru a impiedica migrantii sa intre in tara " pe Ziare.com