Militarii implicati in violentele de la Istanbul, din ziua puciului, au primit inchisoare pe viata

Potrivit agentiei de presa Anadolu, 72 de persoane, printre care un locotenent-colonel, au fost gasiti vinovate de ''tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale'' si condamnate la pedepse cu detentie pe viata.Dintre inculpati, 27 au primit sentinte de peste 15 ani de inchisoare, pentru ''complicitate la tentativa de rasturnare a ordinii constitutionale''.Acest proces face parte din sutele de proceduri judiciare deschise pe teritoriul Turciei dupa puciul esuat din 15 iulie 2016, de la care se vor implini in curand doi ani.Faptele pentru care au fost judecati militarii condamnati joi au constituit unul din episoadele principale ale puciului si s-au petrecut pe unul din cele trei poduri peste Bosfor.In noaptea de 15 spre 16 iulie, cateva zeci de militari, echipati cu tancuri, au luat controlul asupra podului timp de mai multe ore, mitraliindu-i pe civilii care inaintau spre ei pentru a protesta.Predarea acestor militari in zorii zilei de 16 iulie a marcat esecul puciului.Potrivit rechizitoriului, 32 de civili si doi politisti care li s-au opus pucistilor au fost omorati pe pod, care a fost ulterior redenumit ''podul martorilor din 15 iulie''.Printre civilii ucisi in acest violente se aflau un apropiat al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, Erol Olcok, precum si fiul adolescent al acestuia, Abdullah Tayyip, numit astfel dupa liderul turc.Ankara il acuza pe clericul Fethullah Gulen, autoexilat in SUA de doua decenii, de orchestrarea puciului.Conform unui raport publicat in luna martie de Oficiul Inaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, pana in decembrie 2017 aproape 160.000 de persoane au fost arestate si 152.000 de functionari publici au fost demisi in cadrul represiunii care a urmat puciului esuat.Dintre cei arestati, mai mult de 50.000 au fost inculpati si incarcerati pe perioada proceselor.Represiunea a fost criticata de aliatii occidentali ai Turciei, care il acuza pe presedintele Recep Tayyip Erdogan ca foloseste acest puci drept pretext pentru a inabusi opozitia. Turcia sustine, in schimb, ca masurile sunt necesare pentru a combate amenintarile la adresa securitatii nationale.