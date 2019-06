Toti cei 28 de sefi de stat din UE vor participa la un summit pe 20-21 iunie pentru a ajunge la un acord in privinta succesorului lui Jean-Claude Juncker la conducerea Comisiei Europene. Aceasta alegere va reflecta, partial, rezultatele alegerilor europarlamentare de saptamana trecuta, relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al lui Michel, Barend Leyts, a declarat ca premierii Pedro Sanchez din Spania si Antonio Costa din Portugalia vor participa ca reprezentanti ai taberei socialiste, iar Andrej Plenkovic din Croatia si Krisjanis Karins din Letonia vor fi reprezentantii Partidului Popular European (PPE) la cina "neoficiala" de vineri.Grupul liberalilor va fi reprezentat de Charles Michel si de premierul olandez Mark Rutte, a adaugat el.Aceste "familii" politice s-au clasat pe primele trei pozitii la alegerile europarlamentare si negociaza ceea ce ar putea fi o coalitie majoritara in Parlament.Verzii, clasati pe pozitia a patra, sunt de asemenea implicati in discutiile din Parlament, insa nu au niciun lider national in Consiliul European.Consiliul European trebuie sa nominalizeze viitorul sef al Comisiei, iar Parlamentul European trebuie sa aprobe aceasta nominalizare.Discutiile privind cele mai importante functii - care includ conducerea Bancii Central Europene, a Consiliului European precum si pe cea de sef al politicii externe a UE - au ca scop gasirea unui echilibru intre interesele unor state, unor grupuri de state precum si cele ale unor partide politice.Liderii europeni doresc, de asemenea, ca mai multe femei sa ocupe pozitii de conducere. ...citeste mai departe despre " Mini-summit la Bruxelles: Liderii UE cauta un compromis pe functiile cheie " pe Ziare.com