Ministrul Afacerilor Europene: Romania e in grafic, exercita cu succes presedintia din umbra la Consiliul UE

In opinia sa, cel mai bun exemplu in acest sens este reprezentat de faptul ca "Romania exercita cu succes rolul de Presedintie din umbra la Consiliul Uniunii Europene, pe durata mandatului Austriei", exercitiu care implica realizarea aceluiasi set de activitati precum cele care rezulta din detinerea efectiva a Presedintiei.Potrivit unui comunicat MAE, pana in prezent au fost realizate o serie de actiuni, pe dimensiunea politica fiind vorba despre: realizarea Programului de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliului Uniunii Europene, ce cuprinde narativul si tematicile de interes; aprobarea in unanimitate a documentului strategic privind tematicile de interes ale Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in cadrul reuniunii Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019, impreuna cu cele doua comisii pentru afaceri europene ale Senatului si Camerei Deputatilor, si sustinerea lor de catre Prim-ministrul Romaniei in plenul Parlamentului; Romania a fost prima tara care a formulat contributia sa privind programul comun la nivel de Trio, pe care tara noastra il imparte cu Finlanda si Croatia; Romania, prin ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a initiat prima reuniune a Trio-lui de Presedintii inca din septembrie 2017, fiind de asemenea gazda celei de-a doua reuniuni, la Bucuresti, in ianuarie 2018.Pe dimensiunea resurselor umane, s-a realizat: identificarea si nominalizarea a 279 de presedinti si vicepresedinti de grupuri de lucru, 342 de coordonatori si 800 de experti de dosar (Numarul de experti si coordonatori de dosar va evolua in functie de discutiile purtate pe perioada Presedintiei Austriei la Consiliul Uniunii Europene); in vederea corelarii numerice a echipelor din cadrul ministerelor si a institutiilor subordonate cu anvergura atributiilor ce le revin in cadrul acestui mandat, au fost create 132 de posturi suplimentare in cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana; au fost create 282 de posturi temporare supli