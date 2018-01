"De ce continua sa fotografieze si sa monitorizeze centrale electrice, de ce monitorizeaza releele care aduc electricitate in tara noastra? Nu va puteti imagina haosul economic si industrial pe care astfel de actiuni l-ar provoca. Ar provoca haos, iar apoi s-ar retrage. Cred ca aceasta este amenintarea reala cu care se confrunta tara noastra in acest moment", a declarat Gavin Williamson.Ministrul britanic al Apararii mai spune ca Rusia incearca sa provoace daune economiei Marii Britanii prin comiterea unor acte de sabotaj."Planul rusilor nu este sa trimita aeronave. (...) Insa gandesc urmatorul lucru: 'cum putem provoca durere in Marea Britanie?'. Sa provocam daune economice, sa distrugem infrastructura, sa provocam actiuni soldate cu mii si mii de morti, sa cream haos total in tara", a declarat Gavin Wiliamson.Reactia Kremlinului nu s-a lasat mult asteptata. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a spus Igor Konasenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii.Ministrul Apararii din Marea Britanie este cunoscut pentru declaratiile sale extrem de dure. In decembrie 2017, Williamson a afirmat ca toti cetatenii Regatului care de-a lungul timpului s-au alaturat Statului Islamic ar trebui vanati si ucisi.Inainte de Craciun, Gavin Wiliamson spunea ca rachetele regimului de la Phenian pot lovi Londra. Ministrul Apararii preciza atunci ca fortele armate ale Marii Britanii vor fi "vigilente" pentru ca terorismul "nu respecta Craciunul".Citeste si:Ministrul Apararii de la Londra: Britanicii care s-au alaturat Statului Islamic ar trebui vanati si ucisiMinistrul Apararii din UK: Coreea de Nord este o amenintare majora. Rachetele lor pot lovi Londra ...citeste mai departe despre " Ministrul britanic al Apararii: Rusia ne-ar putea ataca infrastructura, provocand moartea a mii de persoane " pe Ziare.com