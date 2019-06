Ministrul britanic de Externe sustine ca Merkel ar vrea renegocierea Brexitului. UE s-a declarat ferm impotriva

Hunt, care participa la cursa interna pentru conducerea Partidului Conservator si automat pentru functia de premier al Marii Britanii, a declarat ca a discutat cu Merkel saptamana trecuta, in marja ceremoniilor de comemorare a 75 de ani de la debarcarea in Normandia, si ca ea a sugerat ca UE este "dispusa sa negocieze pachetul" daca un nou prim-ministru va avea "abordarea potrivita".Afirmatia lui Hunt vine in contradictie cu pozitia oficiala a UE care a informat in repetate randuri ca acordul retragerii nu mai poate fi renegociat pentru a modifica solutia de rezerva privind Irlanda de Nord, respinsa de multi parlamentari pentru ca ar insemna ca Marea Britanie sa ramana intr-o uniune vamala cu UE pe o perioada nedeterminata pentru a evita o granita stricta intre Irlanda de Nord si Irlanda.Vorbind pentru Sky News, Hunt a declarat ca Merkel i-a transmis ca UE "va analiza" orice solutie propusa de Marea Britanie pentru a rezolva situatia granitei irlandeze.Intr-o aparenta critica la adresa rivalului sau Boris Johnson, Hunt a declarat ca o persoana "extrem de dura" ar primi "un raspuns extrem de dur" de la UE.Fostul primar al Londrei si ministru britanic de Externe, Boris Johnson, a promis ca nu va plati factura "divortului" de UE de 39 de miliarde de lire sterline pana cand blocul european nu va fi de acord cu un nou acord pentru Brexit.Oprirea acestei plati, eliminarea solutiei de rezerva privind Irlanda de Nord, garantarea drepturilor tuturor cetatenilor UE in Marea Britanie si intensificarea pregatirilor pentru un Brexit fara acord - acestea sunt cateva din masurile pe care le-ar lua Johnson daca ar deveni prim-ministru, dupa cum a anuntat el.Johnson este favorit sa castige cursa pentru conducerea Partidului Conservator. Un sondaj efectuat de site-ul Conservative Home l-a plasat pe Johnson pe primul loc cu 43% in timp ce pe locul doi este clasat Michael Gove cu 12%. ...citeste mai departe despre " Ministrul britanic de Externe sustine ca Merkel ar vrea renegocierea Brexitului. UE s-a declarat ferm impotriva " pe Ziare.com