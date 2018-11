Ministrul britanic pentru Brexit a demisionat in semn de protest fata de acordul anuntat de May

Aceasta demisie reprezinta o lovitura dura aplicata sefei Executivului, care a fost nevoita sa lupte timp de cinci ore pentru a-si convinge ministrii sa accepte compromisul incheiat intre negociatorii britanici si europeni si care urmeaza sa incerce incepand de joi sa convinga Parlamentul - foarte imparait la randul lui.Dominic Raab i-a succedat in iulie "Brexiter"-ului David Davis, care a demisionat din Guvern deoarece considera prea blanda strategia lui May in vederea Brexitului, relateaza AFP."Eu nu pot sa sustin acordul propus din doua motive", legate de viitorul statut al Irlandei de Nord dupa Brexit, a precizat el in scrisoarea de demisie pe care a publicat-o joi pe Twitter Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz- Dominic Raab (@DominicRaab) November 15, 2018Acest anunt a condus la o depreciere a lirei sterline cu aproape 1% fata de dolar, stergand aprecierea inregistrata de marti, la anuntarea proiectului acordului cu UE Catre ora locala 9.05 (11.05, ora Romaniei), lira sterlina valora 1,2870 dolari, fata de 1,2992 dolari miercuri.Punctul cel mai controversat al proiectului acordului vizeaza dispozitiile menite sa impiedice reinstalarea unei frontiere fizice intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda vecina, un stat membru UE.Compromisul prevede o "plasa de siguranta" ("backstop" in engleza), o solutie de ultim recurs care prevede mentinerea intregului Regat Unit in Uniunea Vamala, dar si o aliniere la reglementari mai avansata in Irlanda de Nord, in cazul in care nu se ajunge la un acord cu privire la viitoarea relatie intre Bruxelles si Londra dupa perioada de tranzisie de 21 de luni prevazuta dupa Brexit, la 29 martie 2019 - si care poate fiprelungita o singura data."Eu cred ca regimul de reglementari propus in Irlanda de Nord reprezinta o amenintare foarte reala la adresa integritatii Regatului Unit", a precizat Dominic Raab, care se opune totodata unui backstop pe o "perioada nedeterminata"."Nicio natiune democratica nu a consimtit vreodata sa fie legata printr-un regim atat de extensi ...citeste mai departe despre " Ministrul britanic pentru Brexit a demisionat in semn de protest fata de acordul anuntat de May " pe Ziare.com