Ministrul Comunicatiilor: Nu cred in programe dedicate diasporei. Romanii se vor intoarce cand va fi mai bine

"Unul dintre proiectele din mandatul meu va fi ' Romania comunica'. Ce ne lipseste este o viziune integrata si vorbeam zilele trecute despre modelul estonian. Pentru asta este nevoie de hotarare si de un plan integrat, iar asta este o alta prioritate a mandatului meu.Programul va reuni toate aceste proiecte de la nivelul administratiei locale. Eforturile la nivelul autoritatile locale nu este uniform.Forta de munca este libera sa circule in Uniunea Europeana si de asta suntem mandri ca facem parte din familia europeana. Pe de alta parte, ma preocupa faptul ca trebuie sa gasim mai multa motivatie pentru ca absolventii care lucreaza in strainatate sa se intoarca in Romania.Aici sunt multi oameni care vor sa-si infiinteze firme in orase, cum ar fi Timisoara, Iasi, Cluj sau Bucuresti. Eu nu cred in programe dedicate romanilor din diaspora. Eu spun ca romanii din afara se vor intoarce in Romania atunci cand va fi mai bine in Romania. Pentru asta, noi trebuie sa facem eforturi pentru a aduce atractivitate in domeniu, pe piata", a spus Petrescu.Ministrul Comunicatiilor a mentionat ca sectorul digital este cel mai promitator in ceea ce priveste progresul si dezvoltarea economica, iar in privinta economiei digitale Romania se afla la doar 3% in spatele Suediei sau Danemarcei."Noi, cu totii, ne confruntam cu aceleasi provocari, in mod special cu reducerea diferentelor intre nordul, centrul si estul Europei. In ultima decada, Romania a fost conectata la fluxul mondial de capital, iar UE si membrii OCDE au facilitat aceasta interactiune, iar toate acestea vor conduce spre prosperitate si vieti mai bune pentru noi toti.Am avut parte de evenimente, precum conferinta celor 3 mari, in incercarea de a realiza o convergenta pe acest plan si de a obtine succese in ceea priveste interconectarea digitala. Sectorul digital este cel mai promitator in ceea ce priveste progresul si dezvoltarea economica.Prin comparatie cu Suedia sau Danemarca , noi suntem doar cu 3% in urma acestora in privinta economiei digitale. Romania a avut o crestere si se poate identifica o tendinta pozitiva in privinta economiei digitale. Companiile se pot bucura de beneficiile acestei digi ...citeste mai departe despre " Ministrul Comunicatiilor: Nu cred in programe dedicate diasporei. Romanii se vor intoarce cand va fi mai bine " pe Ziare.com