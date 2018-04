Ministrul de externe al Coreei de Nord este in vizita la Moscova

Ministrul a calatorit cu avionul de la Ashgabat din Turkmenistan catre capitala Rusiei.Ri Yong Ho se va intalni cu omologul sau rus, iar cei doi vor discuta despre legaturile bilaterale dintre cele doua tari si despre principalele probleme la nivel international si regional, concentrandu-se in special pe situatia din peninsula coreeana, conform purtatoarei de cuvant a Ministerului de Externe din Rusia , Maria Zakharova.Intalnirea are loc inaintea unui summit intre Coreea de Nord si Coreea de Sud programat pe 27 aprilie.De asemenea, liderul nord-coreean, Kim Jong-un, este asteptat sa se intalneasca si cu presedintele american Donald Trump la sfarsitul lunii mai.Kim Jong-un a fost recent la Beijing, cu trenul sau blindat, unde a stat de vorba cu presedintele Chinei, Xi Jinping.