Favorabil unui ''divort total'' de UE , Boris Johnson l-a pus in garda pe premierul Theresa May in legatura cu necesitatea de a refuza un acord cu Bruxelles-ul care ar lasa Marea Britanie ''pe jumatate in interiorul si pe jumatate in afara UE si constransa sa respecte regulile europene''.Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a afirmat constant angajamentul Londrei fata de evitarea unei ''frontiere dure'' intre provincia britanica Irlanda de Nord si Republica Irlanda dupa Brexit.Parteneriatul vamal reprezinta una dintre propunerile prezentate de guvernul britanic si presupune ca Londra va continua sa colecteze tarife pentru bunurile care sunt destinate statelor membre ale UE.Dezbaterea privind ramanerea Marii Britanii intr-o uniune vamala cu UE a devenit unul dintre subiectele controversate in dosarul Brexit. O uniune vamala care stabileste tarife externe pentru bunuri importate de UE si permite libera circulatie a acestora ar oferi o solutie la problema evitarii unei ''frontiere dure''. ...citeste mai departe despre " Ministrul de externe al Marii Britanii cere un Brexit complet, un divort total de UE " pe Ziare.com