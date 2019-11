''Nu are rost o deplasare a armelor nucleare dintr-o tara in alta. Daca ar trebui sa dispara, atunci sa dispara de peste tot'', a spus Heiko Maas, reactionand astfel si unor cereri venite din interiorul formatiunii sale, Partidul Social-Democrat (SPD), privind retragerea acestor arme.''In privinta dezarmarii nucleare, avem nevoie mai presus de orice de acorduri pe o baza extinsa'', a argumentat seful diplomatiei germane.Potrivit unor comentatori, circa 20 de bombe nucleare americane se afla in continuare in bazele militare create de SUA in Germania in perioada Razboiului Rece in cadrul politicii de descurajare elaborate de NATO Venit in Japonia pentru reuniunea ministrilor de externe din statele G20, Heiko Maas a depus o coroana de flori la Hiroshima in memoria celor peste 140.000 de victime ale primului atac cu bomba atomica efectuat de SUA la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial.El s-a intalnit si cu supravietuitori ai acelui atac si le-a vorbit studentilor de la Hiroshima. ...citeste mai departe despre " Ministrul de Externe german vrea dezarmare nucleara, dar se opune retragerii armelor nucleare americane din tara sa " pe Ziare.com