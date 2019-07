Hammond si-a anuntat demisia intr-o postare pe Twitter "Tocmai mi-am inmanat demisia premierului Theresa May. A fost un privilegiu sa ocup functia de ministru al Finantelor in ultimii trei ani".I have just handed in my resignation to @theresa_may. It has been a privilege to serve as her Chancellor of the Exchequer for the last three years. pic.twitter.com/pcCkvKhQxj- Philip Hammond (@PhilipHammondUK) July 24, 2019Hammond anuntase in weekend ca va demisiona daca Boris Johnson va deveni premier, deoarece nu doreste sa faca parte dintr-un guvern care ar accepta un Brexit fara acord."Presupunand ca Boris Johnson devine premier, inteleg ca pentru a servi in guvernul sau, ar fi acceptarea unei iesiri fara acord la 31 octombrie, iar eu nu pot adera la asa ceva", a afirmat Philip Hammond.Premierul conservator demisionar Theresa May ii preda miercuri puterea si totodata dosarul Brexit-ului lui Boris Johnson.Dupa o victorie, marti, in fata rivalului sau, seful diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, Boris Johnson, in varsta de 55 de ani, devine miercuri al 14-lea sef al Guvernului maiestatii sale regina Elisabeta a II-a.Viitorul premier isi va finaliza miercuri alcatuirea Guvernului, iar principalele nume urmeaza sa fie anuntate miercuri seara. ...citeste mai departe despre " Ministrul de Finante de la Londra si-a depus demisia. Nu vrea sa lucreze cu Boris Johnson " pe Ziare.com