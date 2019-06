Javid a declarat pentru BBC ca Assange (47 de ani) se afla "pe buna dreptate in spatele gratiilor"."Exista din partea SUA o cerere de extradare, care se va afla maine in fata instantei, dar ieri am semnat ordinul de extradare si l-am certificat, iar acest lucru va fi adus maine in fata judecatorilor", a spus oficialul britanic.Este de asteptat ca avocatii lui Julian Assange sa conteste decizia ministrului Sajid Javid, deschizand astfel calea unei proceduri indelungate in instantele britanice.SUA au cerut extradarea lui Assange, acuzandu-l de conspiratie in vederea accesului ilegal la informatii pastrate in calculatoare guvernamentale, infractiune pasibila de maximum cinci ani de inchisoare, conform autoritatilor americane.Avocatii australianului se tem insa ca, in cazul in care extradarea va avea loc, Julian Assange ar putea fi condamnat la 35 de ani de inchisoare.Julian Assange a fost arestat pe 11 aprilie la Londr,a dupa ce Ecuadorul i-a revocat azilul diplomatic datorita caruia fondatorul WikiLeaks a ramas timp de aproape sapte ani in ambasada ecuadoriana din capitala Marii Britanii.El se refugiase in 2012 la ambasada Ecuadorului de la Londra pentru a nu fi extradat in Suedia , unde era acuzat de viol.La 1 mai, Assange a fost condamnat de tribunalul londonez din Southwark la 50 de saptamani de inchisoare pentru incalcarea termenilor eliberarii conditionate referitoare la o cerere anterioara de extradare, depusa de Suedia. ...citeste mai departe despre " Ministrul de Interne de la Londra a aprobat extradarea lui Assange in SUA " pe Ziare.com