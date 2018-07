"Nu suntem prizonieri, nici ai Rusiei, nici ai Statelor Unite", a declarat ministrul de Externe in cadrul summitului NATO din Bruxelles."Suntem printre putinele tari care garanteaza libertatea mondiala si asa vom ramane", a adaugat acesta.De asemenea, ministrul a anuntat ca Germania planuieste sa majoreze cheltuielile pentru aparare cu 80 de puncte procentuale pana in anul 2024. "Acest lucru are o magnitudine atat de mare incat ar trebui apreciat".Miercuri dimineata, Donald Trump a afirmat de fata cu Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, ca "Germania este controlata in totalitate de Rusia , deoarece primeste 60%-70% din energie din Rusia si o noua conducta de gaz"."Sa imi spuneti daca aceasta situatie este adecvata, deoarece eu cred ca nu este, cred ca este un lucru foarte rau pentru Alianta Nord-Atlantica", a adaugat Trump.Trump ataca puternic Germania: Este prizoniera Moscovei. Incheie acorduri masive pentru petrol si gaze cu Rusia ...citeste mai departe despre " Ministrul german de Externe: Nu suntem prizonieri, nici ai Rusiei, nici ai Statelor Unite " pe Ziare.com