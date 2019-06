Acordul Brexit nu poate fi renegociat, indiferent de numele noului premier britanic

El a adaugat ca unele detalii ar putea fi renegociate, insa subiectele principale - inclusiv factura "divortului", solutia de rezerva privind Irlanda de Nord si drepturile cetatenilor - au fost deja stabilite."Cei care cred ca se poate renegocia acest acord gresesc", a precizat Asselborn.Premierul britanic Theresa May si-a anuntat demisia si asigura interimatul pana cand un nou premier va fi desemnat in saptamana care incepe pe 22 iulie, la sfarsitul cursei interne pentru conducerea Partidului Conservator.May a demisionat dupa ce nu a reusit sa obtina aprobarea Parlamentului pentru acordul pe care l-a negociat cu UE. Desi blocul european a precizat in numeroase randuri ca acordul nu mai poate fi renegociat, multi candidati din Partidul Conservator au promis ca vor incerca sa obtina noi concesii.Boris Johnson, favorit pentru a fi urmatorul premier britanic, a spus ca nu vrea sa "agite steagul alb" in fata Bruxelles-ului si nici sa accepte vreo noua amanare a Brexit-ului.Citeste mai departe despre " Acordul pe Brexit NU poate fi renegociat, indiferent de numele noului premier britanic, spune ministrul luxemburghez de Externe " pe Ziare.com