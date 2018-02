"Nu vad alta optiune, astazi, decat sa-mi prezint demisia Maiestatii Sale regelui", a declarat el, evident emotionat, punand capat unei polemici tot mai ample in Olanda si in contextul in care urma sa plece, cateva ore mai tarziu, intr-o vizita oficiala in Rusia Seful diplomatiei a recunoscut luni ca a mintit intr-o poveste implicand Rusia, pe care Olanda o acuza cu regularitate ca distorsioneaza realitatea, mai ales in dosarul zborului MH17, un avion de linie doborat in 2014 deasupra Ucrainei.Minciuna care l-a costat fotoliul pe Halbe Zijlstra a avut loc in 2016, cand a dezvaluit in cursul unui miting afirmatii ale lui Vladimir Putin, pe care acesta le-a facut in prezenta sa zece ani mai devreme, a spus el.Halbe Zijlstra a afirmat ca presedintele rus a spus ca vrea sa reconstruiasca o "Rusie Mare" prin "anexarea Belarusului, Ucrainei si Balcanilor".Insa Zijlstra, aflat in post de doar patru luni, a marturisit luni ca nu a fost prezent la aceasta intalnire cu Vladimir Putin."Nu ar fi trebuit, intr-adevar, sa fac asta. Imi pare rau", le-a spus el deputatilor."Este vorba despre credibilitatea ministrului Afacerilor Externe al Regatului Olandei. Aceasta credibilitate ar trebui sa fie in afara oricarei indoieli atat in interiorul, cat si in exteriorul tarii", a declarat ministrul, dupa ce si-a anuntat demisia, in contextul in care urma sa il intalneasca miercuri pe omologul sau rus Serghei Lavrov.Numirea in octombrie a lui Zijlstra la Externe, in fragila coalitie de patru partide, a ridicat indoieli din cauza lipsei sale de experienta la nivel diplomatic. ...citeste mai departe despre " Ministrul olandez de Externe demisioneaza dupa ce a mintit despre o intalnire cu Putin " pe Ziare.com