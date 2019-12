Dupa ce conservatorii au obtinut in urma alegerilor de saptamana trecuta o majoritate confortabila in parlament, premierul Boris Johnson va continua sa urmareasca realizarea celor doua obiective-cheie ale guvernului sau: indeplinirea promisiunii de a finaliza Brexitul si investitiile in serviciul public de sanatate al Regatului Unit."Ce pot sa confirm este ca vom avea oportunitatea de a vota acordul de retragere (a Regatului Unit din UE) intr-un termen relativ scurt si apoi ne vom asigura ca acesta va fi aprobat inainte de 31 ianuarie", a declarat Gove pentru Sky News. "Vom incheia negocierile noastre cu UE cu privire la cadrul acordului privind comertul si cooperarea amicala pana la sfarsitul anului viitor", a mai spus el.Potrivit lui Gove, prioritatea guvernului pe plan intern al trebui sa fie imbunatatirea serviciului public de sanatate, considerata esentiala in obtinerea sprijinului alegatorilor din nordul si centrul Angliei care in mod traditional voteaza pentru laburisti si care au votat acum pentru conservatori, multi dintre ei pentru prima data.Boris castiga, dar Marea Britanie pierde ...citeste mai departe despre " Ministrul pentru Brexit anunta prioritatile guvernului britanic, dupa alegerile anticipate " pe Ziare.com