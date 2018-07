Ministrul pentru Brexit: Sa ne pregatim pentru lipsa unui acord comercial cu UE

"Orice guvern responsabil trebuie sa se asigure ca avem un plan pentru cazul in care nu vom avea un acord. Dorim cel mai bun acord posibil", a spus Dominic Raab, care a fost numit ministru pentru Brexit in aceasta luna, transmite Bloomberg.Britanicii nu trebuie sa se ingrijoreze in legatura cu posibilitatea de a nu avea loc un acord, a spus Raab, intrebat care ar fi impactul asupra importurilor, daca va fi nevoie sa se faca stocuri de alimente, daca avioanele nu vor putea sa aterizeze sau daca britanicilor le va fi respins dreptul de rezidenta in strainatate sau strainilor care traiesc in Marea Britanie.Raab se asteapta ca acordul sa fie incheiat, dar a spus ca se fac planificari in toate privintele, Guvernul vrand sa se asigure ca tara este pregatita pentru lipsa acordului.Remarcile sale urmeaza unui interviu acordat publicatiei Sunday Telegraph, in care a afirmat ca Marea Britanie va refuza sa plateasca UE 39 de miliarde de lire sterline, daca nu va ajunge la un acord cu UE."Lipsa unui acord ar fi absolut catastrofala"Brexit-ul divizeaza tara si Partidul Conservator al premierului Theresa May, intre cei care vor separarea totala de UE si cei care vor mentinerea unor legaturi stranse.Dominic Grieve, parlamentar din partea Partidului Conservator, a declarat la Sky News ca unii membri ai partidului sustin in mod activ iesirea din UE fara un nou acord comercial."Lipsa unui acord ar fi absolut catastrofala. Daca Guvernul considera ca este posibil sa nu incheie un acord, ar putea lua masuri de urgenta, dar haideti sa fim realisti, vom fi intr-o situatie de urgenta", a spus Grieve.Tensiunile afecteaza si Partidul Laburist aflat in Opozitie. Purtatorul de cuvant al partidului in probleme economice, John McDonnell, a evitat sa spuna daca ar sustine un al doilea referendum pentru Brexit si a argumentat ca principala contributie a unui guvern laburist ar fi schimbarea atmosferei negocierilor.Un sondaj publicat pe 21 iulie a aratat ca numarul votantilor care se opun proiectului de acord comercial al premierului May este mult mai mare decat cel al sustinatorilor, respectiv 43% la 12%.Totodata, alegatorii sunt pregatiti sa sustina noi partide politice, fie un grup de dreapta care este favorabil Brexit-ului, fie o forta de centru care s ...citeste mai departe despre " Ministrul pentru Brexit: Sa ne pregatim pentru lipsa unui acord comercial cu UE " pe Ziare.com