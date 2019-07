Ministrul pentru Diaspora sustine ca 9.700.000 de romani sunt plecati in strainatate

"Dintre acestia, aproximativ 5.600.000 se afla in Diaspora, diferenta in comunitatile istorice", precizeaza Intotero."Principala solicitare a romanilor din afara este starea infrastructurii si cand ma refer la infrastructura, ma refer la drumuri, autostrazi, drumuri, judetene, comunale, spitale, investitia si existenta unor conditii decente in sanatate si existenta scolilor, toate aceste lucruri i-ar determina pe ei sa se intoarca acasa. (...)Motivele cele mai des invocate cand vine vorba de Romania sunt neajunsurile materiale cotidiene, veniturile mici, lipsa unui loc de munca decent, stabilitatea, calitatea slaba a clasei politice de-a lungul timpului, coruptia.Remedierea acestor motive ale plecarii lor ar constitui motivul principal pentru intoarcerea in Romania, insa probabilitatea celor chestionati in urmatorii patru ani ne arata ca un numar mic dintre acestia isi doresc sa se intoarca", adauga sursa citata.Ministrul a apreciat ca cifra romanilor plecati in strainatate este "foarte mare"."Vreau sa va spun ca vorbim aici de romani care au plecat in perioada '45-'90. Au plecat din cauza unui regim la vremea respectiva, apoi sunt cetatenii care au plecat dupa '90 si mare parte din ei au plecat in special in tarile din UE , dupa intrarea Romaniei in UE", informeaza Natalia-Elena Intotero.Potrivit datelor ministerului, bugetul alocat de institutie pentru sprijinirea activitatilor romanilor de pretutindeni si a organizatiilor acestora este, in anul 2019, 13.468.000 lei, din care 5,478 milioane de lei au fost alocati proiectelor.Au fost aprobate 159 de proiecte dupa prima sesiune de finantare (5.372.378,50 de lei): 71 in Diapora ( Italia Spania , SUA, Franta Olanda s.a.), 58 in comunitatile istorice (Republica Moldova, Serbia, Ucraina, Albania, Bulgaria si Kazahstan) si 30 in Romania.Totodata, a fost solicitata majorarea acestei sume la urmatoarea rectificare bugetara.Amintim ca o cifra similara a fost lansat anul trecut si de ministrul Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. El a spus, in august 2018, ca a primit un raport care precizeaza ca 10 milioane de romani sunt plecati peste hotare si a sugerat ca acestia ar putea fi folosit ...citeste mai departe despre " Ministrul pentru Diaspora sustine ca 9.700.000 de romani sunt plecati in strainatate " pe Ziare.com