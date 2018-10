Ministrul polonez de Interne cere retragerea tarii sale din pactul global al ONU privind migratia

Vestea vine in contextul in care Ungaria a anuntat deja ca nu va ratifica asa-numitul "Pact global pentru o migratie sigura, ordonata si reglementata", care a fost aprobat in iulie de toate cele 193 de state membre ONU, cu exceptia SUA, care s-a retras anul trecut.Pactul, care urmeaza sa primeasca votul final in decembrie, abordeaza chestiuni precum motivatia migrantior, modul in care pot fi protejati si integrati in noi comunitati. Polonia , la fel ca Ungaria si Cehia , a adoptat o pozitie inflexibila fata de transferul migrantilor, motiv pentru care a si intrat in conflict cu UE , dar in acelasi timp a reusit sa atinga o coarda sensibila a votantilor, invocand argumentul ca migratia ilegala ameninta stabilitatea Europei."Ii voi recomanda prim-ministrului Mateusz Morawiecki sa opteze pentru retragerea din acordul privind Pactul global, care urmeaza sa fie semnat in decembrie la Marrakech", a spus Joachim Brudzinski, iar declaratia sa a fost postata pe contul oficial de Twitter al Ministerului polonez de interne.Minister @jbrudzinski podczas szczytu #G6Lyon: Bede rekomendowal premierowi @MorawieckiM odstapienie od porozumienia Global Compact (GCM), ktorego podpisanie mialoby nastapic w grudniu w Marrakeszu.- MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) October 9, 2018"In opinia noastra, proiectul de acord nu garanteaza siguranta Poloniei. De asemenea, ar putea incuraja imigratia ilegala", a adaugat el.Biroul de presa al guvernului nu a dorit pana acum sa comenteze asupra respectivei recomandari.Brudzinski a facut aceasta afirmatie la summitul G6 de la Lyon, in Franta , unde s-a intalnit, printre altii, cu omologul sau italian Matteo Salvini.Podczas szczytu #G6Lyon minister @jbrudzinski spotkal sie z ministrem spraw wewnetrznych Wloch @matteosalvinimi. pic.twitter.com/AQmoebkEmQ- MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) October 9, 2018Partidul conservator la putere Lege si justitie (PiS) o obtinut victoria detasata la alegerile parlamentare din 2015 in parte pe alimentarea temerilor fata de migratie. In acel an, Europa s-a confruntat cu cel mai mare aflux de refugiati si de migranti de dupa Al Doilea Razboi Mondial.Pe de alta parte, Polonia, cu o populatie de 38 de milioane si cu o rata a somajului la un minim record de 5,8%, ...citeste mai departe despre " Ministrul polonez de Interne cere retragerea tarii sale din pactul global al ONU privind migratia " pe Ziare.com