Ministrul rus de Externe continua seria de amenintari la adresa Londrei

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a amenintat, miercuri, ca Moscova va riposta impotriva Marii Britanii in legatura cu "masurile antiruse", in contextul disputei privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus, informeaza site-ul postului France 24."Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic, in contextul in Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic care l-a vizat in oraselul britanic Salisbury pe Serghei Skripal, un fost agent secret rus, si pe fiica acestuia, Iulia.Marea Britanie, Statele Unite, Franta si Germania au adoptat, saptamana trecuta, o declaratie comuna in care atribuie Rusiei atacul cu gaz neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus in oraselul britanic Salisbury. Rusia lui Vladimir Putin are o politica din ce in ce mai agresiva, culminind cu otravirea unui fost spion rus, pe teritoriul Marii Britanii, dar replica e fragila, intr-o Europa unde Germania e lider, dar joaca un tandem de fatada cu Franta, spune unul dintre analistii spatiului rus.Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi in contextul crizei generate de atacul neurotoxic. Este vorba de cel mai mare numar de diplomati rusi expulzati de Marea Britanie in ultimele trei decenii. Aceasta este cea mai grava criza dintre Rusia si Marea Britanie din ultimii ani. Moscova a negat orice implicare in atacul neurotoxic din Salisbury.Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara". La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive impotriva Rusiei va fi urmata de o riposta".Fostul agent de spionaj rus Serghei Skripal, ranit in orasul britanic Salisbury, probabil a fost atacat cu o substanta neurotoxica, au stabilit anchetatorii britanici. Potrivit unor surse din cadrul investigatiei, substanta folosita este din gama Nov ...citeste mai departe despre " Ministrul rus de Externe continua seria de amenintari la adresa Londrei " pe Ziare.com