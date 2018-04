"Riscul este ca disponibilitatea unui scut antiracheta poate da nastere unui sentiment detestabil de invincibilitate si impunitate si, prin urmare, sa motiveze Washingtonul spre noi etape unilaterale periculoase pentru atingerea obiectivelor sale la nivel global si regional, ocolind Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite si in detrimentul bunului simt, asa cum a facut deja de doua ori in ceea ce priveste Siria, prin atacarea cu rachete a acestui stat suveran, sub pretexte fortate", a declarat ministerul, citat de agentia de stiri Tass.Lavrov a adaugat ca "crearea iresponsabila a sistemului de scut antiracheta al SUA are o influenta negativa asupra sistemului securitatii internationale si complica serios relatiile nu numai in regiunea euro-atlantica, ci si in regiunea Asia-Pacific".Seful diplomatiei ruse a avertizat ca scutul antiracheta creeaza conditiile pentru reluarea "cursei inarmarii"."Trebuie sa realizam ca elementele de aparare antiracheta, desfasurate in intreaga lume, fac parte dintr-un proiect global periculos cu rol de a asigura un avantaj militar american total in detrimentul intereselor de securitate ale altor natiuni", se mai afirmat Lavrov.Citeste si:Analist rus: Romania ar putea fi victima unui razboi nuclear, din cauza scutului antirachetaMoment istoric la Deveselu: Scutul antiracheta e operational, Rusia se simte amenintataPropaganda rusa contraataca: Scutul antiracheta de la Deveselu - o cheltuiala inutila, nu va functiona ...citeste mai departe despre " Ministrul rus de Externe sustine ca scutul antiracheta ofera SUA un sentiment gresit de impunitate si conduce la actiuni periculoase " pe Ziare.com