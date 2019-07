Mircea Geoana va fi adjunctul sefului NATO, cea mai inalta pozitie ocupata de un roman intr-o organizatie internationala

Este cea mai inalta pozitie ocupata de un roman intr-o organizatie internationala.Geoana va prelua acest post incepand cu mijlocul lunii octombrie, potrivit anuntului oficial publicat miercuri pe site-ul NATO."Sunt bucuros sa anunt numirea lui Mircea Geoana drept urmatorul secretar general adjunct. Este un sustinator ferm al legaturii transatlantice si va aduce in acest post o experienta indelungata in calitate de om de stat si diplomat. El va fi primul roman care detine aceasta functie importanta", a spus Jens Stoltenberg.Foto: NATODelighted to announce the appointment of experienced statesman and diplomat @Mircea_Geoana as the next @NATO Dep SecGen. I am grateful to Rose @Gottemoeller for her outstanding service to the Alliance. https://t.co/3TFih58sv4- Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 17, 2019In prezent, functia de secretar general adjunct al NATO este detinuta de Rose Gottemoeller. Ea este prima femeie care a ocupat acest post-cheie al Aliantei.Gottemoeller a preluat functia in octombrie 2016, dupa ce a fost aproape cinci ani subsecretar american pentru controlul armelor si securitatea internationala."Sunt foarte recunoscator lui Rose Gottemoeller. Abilitatile diplomatice si experienta ei in politica internationala de securitate au fost de nepretuit Aliantei, deoarece NATO continua sa se adapteze la un mediu de securitate mai imprevizibil", a adaugat Jens Stoltenberg.Mircea Geoana a fost ministru de Externe intre 2000 si 2004 si ambasador in Statele Unite ale Americii intre 1996 si 2000.El a fost presedintele PSD si a candidat la alegerile prezidentiale din 2009, cand a pierdut in fata lui Traian Basescu NATO precizeaza despre Mircea Geoana ca este fondatorul si presedintele Institutului Aspen Romania . A mai fost presedinte al Senatului, ministru de Externe si ambasador in SUA.Reactia lui Mircea GeoanaMircea Geoana si-a manifestat imediat mandria de a fi numit in aceasta inalta functie."Sunt mandru sa fiu desemnat de catre secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, ca urmatorul secretar general adjunct.Este, deopotriva, o uriasa provocare si o oportunitate de a reprezenta interesele Aliantei noastre, care asigura securitatea a peste 1 miliard de cetateni.De-a lungul carierei mele diplomatice si politice am promovat legatura transatlantica si integrarea euro ...citeste mai departe despre " Mircea Geoana va fi adjunctul sefului NATO, cea mai inalta pozitie ocupata de un roman intr-o organizatie internationala " pe Ziare.com