Miscarea extremista Cetatenii Reich-ului a ajuns sa numere peste 15.000 de adepti in Germania, dintre care multi sunt inarmati: Ei nu recunosc republica si vor sa-si faca armata lor

Asta in conditiile in care la inceputului anului trecut erau inregistrati 10.000 de adepti ai acestei miscari, scrie Die Welt.Cei mai multi se afla in Bavaria, unde autoritatile au numarat aproximativ 3.500 de "cetateni ai Reich-ului". Acest land este urmat de Baden-Wurttemberg, cu 2.500 de persoane, Renania de Nord-Westfalia, cu 2.200, respectiv Saxonia Inferioara - 1.400 si Saxonia - 1.300.Si mai ingrijorator este faptul ca, potrivit autoritatilor, exista temerea ca gruparea extremista lucreaza intens la o aripa paramilitara, considerand ca ar trebui sa aiba propria armata.Conform sursei citate, mai mult de 1.000 dintre acesti "cetateni ai Reich-ului" au deja permis de port arma, iar oficialii se tem ca organizatia detine un numar semnificativ de arme detinute cu acte in regula sau ilegal.Miscarea Reichsburger exista in Germania de cateva decenii si este formata din asociatii sau grupuri fragmentate de persoane, raspandite pe teritoriul tarii, care sustin - intr-o forma sau alta - ca Republica Federala Germana nu este legitima.In schimb, membrii gruparii cred ca entitati ca Reich-ul german (imperiul, in diverse faze istorice) sau Prusia ar trebui sa existe in continuare.Membrii lanseaza diverse teorii ale conspiratiei, printre care se numara aceea ca actuala Germanie este de fapt o colonie a SUA.In urma unor incidente violente din ultima perioada, fortele de ordine germane monitorizeaza cu maxima aetntie aceasta grupare extremista.