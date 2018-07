Cateva sute de persoane au particiat la un miting neautorizat la Vladivostok, un oras-port la Pacific.Alte mitinguri autorizate au avut loc duminica in Extremul Orient rus si in Siberia, iar ele continuau in vestul Rusiei.Cabinetul rus a trimis luna trecuta in Parlament un proiect de lege in vederea cresterii treptate a varstei de pensionare de la 60 la 65 de ani in cazul barbatilor si de la 55 la 63 de ani in cazul femeilor.Valoarea unei pensii medii lunare ruse este de 14.000 de ruble (230 de dolari).Problema pensionarii este importanta in politica rusa, iar Partidul Comunist, Partidul Yabloko (liberal) si organizatia lui Aleksei Navalnii, cel mai dur critic al presedintelui rus Vladimir Putin , au orgaizat mitinguri....citeste mai departe despre " Mitinguri antiguvernamentale in Rusia in semn de protest fata de cresterea varstei de pensionare " pe Ziare.com