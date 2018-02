Modelul politic al lui Macron este exportat la Londra, in speranta de a mentine Marea Britanie in UE

"Obiectivul nostru este sa inversam Brexit-ul si sa restauram pozitia noastra influenta in Europa , inainte de a ne concentra pe ceea ce conteaza cu adevarat in Regatul Unit", a explicat partidul, pe pagina sa de Internet. "Renew" sustine ca poate lansa mai mult de 300 de candidati la legislativele din 2022, scrie Le Figaro, preluand un material al agentiei France Presse.Formatiunea isi propune sa atraga 650 de candidati proveniti din societatea civila, pentru fiecare dintre circumscriptiile din Marea Britanie."Renew" a fost fondat de Chris Coghlan, inainte de alegerile generale din iunie 2017, unde acesta s-a prezentat cu un program anti-Brexit, in sudul Londrei. A iesit al patrulea in circumscriptie, cu 1.234 de voturi.La inceputul lunii februarie, miscarile anti-Brexit au lansat o platforma comuna, Grassroots Coordinating Group (GCG), pentru a-si coordona eforturile de a obtine un nou vot pentru ramanerea in UE . In acelasi context, Organizatia pro-UE "Best for Britain" a obtinut o donatie de 500.000 de lire (564.000 de euro) de la miliardul american George Soros Purtatorul de cuvant al formatiunii politice, Sandra Khadouri, a declarat la inceputul lunii februarie, pentru France Info, ca partidul vrea sa se adreseze si celor care regreta ca au dat un vot pro-Brexit. "Trebuie sa vedem ce vor acesti oameni, pentru ca ei sunt furiosi", a spus Khadouri.Pentru a reusi, membrii "Renew" sunt decisi sa isi plieze strategia pe cea a lui Emmanuel Macron, care s-a dovedit a fi una de succes. "Urmam cu precizie exemplul presedintelui vostru Macron", a explicat unul dintre fondatorii francofoni ai partidului, intr-un material din cotidianul francez Le Figaro.Iesirea Marii Britanii din UE a fost votata de aproape 52% dintre alegatori, la referendumul din 23 iunie 2016 si trebuie sa se concretizeze in 29 martie 2019.Intr-un amplu editorial publicat marti in Les Echos, David Davis, ministrul britanic insarcinat cu iesirea Marii Britanii din UE, a explicat ca britanicii nu isi doresc esecul Uniunii. Brexit-ul, spune acesta, exprima vointa britanicilor de "a exercita un control mai mare asupra deciziilor importante care ii privesc", dar asta ...citeste mai departe despre " Modelul politic al lui Macron este exportat la Londra, in speranta de a mentine Marea Britanie in UE " pe Ziare.com