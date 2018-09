Moldova ar putea fi desfiintata, dupa alegerile din 2019, prin federalizare

Ziarul rusesc "Nezavisimaia Gazeta" scrie ca aceasta tema ar urma sa fie discutata in zilele urmatoare la intalnirea lui Igor Dodon cu seful gruparii separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, iar in luna octombrie, la intalnirea celor doi cu presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin In acelasi context, ziarul mentioneaza ca desemnarea, in luna iulie 2018, a lui Dmitrii Kozak (autorului proiectului de federalizare respins de Chisinau in 2003) in calitate de reprezentant special al presedintelui rus pentru dezvoltarea relatiilor economice si comerciale cu Moldova nu a fost intamplatoare, aceasta mutare fiind facuta pentru a pregati federalizarea dupa alegerile parlamentare din februarie 2019. Rusia mizeaza pe o configuratie parlamentara dominata de socialisti, care ar accepta un astfel de scenariu.Cine este Kozak?Dmitri Kozak a coordonat campania pentru alegerile prezidentiale din Rusia din 2004. Ca si Putin, Kozak provine din serviciile secrete, incepandu-si cariera in anii '70 in GRU (serviciul de informatii al armatei) . Kozak a fost responsabil de proiectul de desprindere a Crimeei de Ucraina.Proiectul sau esuat privind federalizarea Moldovei prevedea transformarea tarii intr-o republica federala cu un "senat" in care moldovenii si separatistii ar fi avut reprezentare egala. De asemenea, trupele ruse de ocupatie ar fi urmat sa stationeze pe teritoriul tarii pana in 2023. Presedintele de atunci al Moldovei, comunistul Vladimir Voronin, a respins planul in ultimul moment, in timp ce Putin era deja in avion si venea in Moldova sa-l semneze."Ucraina are in 2019 alegeri prezidentiale si parlamentare si regimul Putin mizeaza pe faptul ca Kievul nu va riposta atunci cand, in Moldova, se va incerca implementarea 'planului Kozak' de federalizare, fie si intr-o noua formula, dupa care Rusia va cauta sa impuna acest scenariu si Ucrainei, in cazul teritoriilor ocupate si controlate de Rusia. Cam asta-i perspectiva pe care ne-o pregateste Rusia", sustie analistul politic de la Chisinau, Oazu Nantoi.Cum vede Dodon federalizarea/desfiintarea Moldovei?In opinia presedintelui moldovean, Igor Dodon, federalizarea ar fi singura metoda valida de solutionare a conflictului transnistrean. Pentru aceasta, in opinia sa, ar trebui indeplinite mai intai doua preconditii: statutul de neutralitate al Moldove ...citeste mai departe despre " Moldova ar putea fi desfiintata, dupa alegerile din 2019, prin federalizare " pe Ziare.com