Moment istoric in Coreea: Kim Jong Un accepta sa-si inchida situl de teste cu rachete

Anuntul a fost facut miercuri de presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, dupa intalnirea cu Kim."Nordul a acceptat sa inchida definitiv situl de testare a motoarelor de racheta Tongchang-ri si instalatia de lansare a rachetelor, in prezenta unor experti din tarile interesate", a precizat Moon Jae-in.Pe de alta parte, Kim Jong Un a spus ca va merge intr-o noua vizita la Seul "in viitorul apropiat".Cei doi lideri au facut practic un pas spre pace prin semnarea unui acord militar comun care elimina amenintarea unui conflict."A inceput o era fara razboi (...) nordul si sudul au decis sa elimine toate amenintarile din intreeaga Peninsula Coreana", a subliniat Moon Jae-in."Nu va fi un drum usor inainte, vor exista provocari si incercari, dar cu cat mai multe depasim, cu atat mai puternici vom deveni (...) Nu ne temem de provocari viitoare", a spus si Kim, citat de The Guardian.Acordul semnat "va deschide un nivel mai inalt pentru imbunatatirea relatiilor" dintre cele doua Corei, a adaugat Kim.Totusi, Kim nu a mentionat niciodata denuclearizarea in discursul sau, subiect atins doar de omologul sau din Sud, subliniaza sursa citata.Summit-ul de la Phenian este a treia intalnire din acest an dintre Kim Jong Un si presedintele sud-coreean.Citeste si: Donald Trump si Kim Jong Un s-au intalnit degeaba! Coreea de Nord nu renunta la arsenalul nuclearNoi tensiuni SUA - Coreea de Nord: Washingtonul cere mentinerea presiunii, Phenianul critica nerabdarea americanaCoreea de Nord acuza America ca planuieste in secret un razboiRaport ONU : Coreea de Nord nu a renuntat la inarmarea nucleara si cu rachete