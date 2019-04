Moment istoric in Japonia: Akihito abdica de pe Tronul Crizantemelor si pune capat erei imperiale Heisei (Video)

Abdicarea va fi marcata printr-o ceremonie scurta si simpla care va avea loc in Palatul Imperial, la care urmeaza sa asiste aproximativ 300 de persoane si care va fi transmisa in direct la posturile de televiziune, informeaza Reuters.Abdicarea imparatului Akihito va pune capat erei imperiale Heisei ("Pace pretutindeni").Masurile de securitate au fost sporite la Tokyo, inainte de intrarea in noua era, Reiwa ("Armonie") si accederea la tron a printului mostenitor Naruhito.Politia a sporit masurile de securitate in jurul palatului, scafandrii inspectand santurile, iar cainii tufisurile. Accesul publicului la esplanada din fata palatului va fi limitata in timpul ceremoniei de abdicare si accedere la tron.Mii de politisti vor fi mobilizati pentru asigurarea securitatii la ceremonie si pentru aparitia in public a noului imparat, prevazuta pentru joi.Akihito, care a fost operat pe cord si a fost tratat de cancer de prostata in urma cu cativa ani, va abdica la 30 aprilie 2019. Pe tron va ajunge atunci printul Naruhito, in varsta de 59 de ani.Ultima data, un imparat japonez a abdicat in 1817."Simbolul statului"Nascut la 23 decembrie 1933, Akihito este primul imparat care a fost intronat in baza Constitutiei din 1947, dictata de Statele Unite dupa infrangerea Japoniei in al Doilea Razboi Mondial.Constitutia din 1947 precizeaza ca el este "simbolul statului si unitatii poporului, a carui pozitie decurge din vointa populara, detinatoare a puterii suverane".Imparatii joaca un rol foarte important in cultul japonez shinto, prin diverse rituri anuale si rugaciuni pentru prosperitatea tarii.Cea mai veche monarhie din lumeCel de-al 125-lea imparat al Japoniei a modernizat putin cate putin functia, transmitand un mesaj de pace, respingand nationalismul celui de-al Doilea Razboi Mondial si ducandu-se la locul atrocitatilor armatei japoneze, din China si Filipine si pana in Insulele Saipan si Palaos, insotit de imparateasa.Casa imperiala a Japoniei este cea mai veche monarhie continua din lume. ...citeste mai departe despre " Moment istoric in Japonia: Akihito abdica de pe Tronul Crizantemelor si pune capat erei imperiale Heisei (Video) " pe Ziare.com