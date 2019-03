Potrivit legii, cei care arata lipsa de respect fata de Guvern pot fi amendati cu 100.000 de ruble rusesti (aproximativ 6.400 de lei) pentru postari online "neadecvate" care arata "in mod flagrant lipsa de respect fata de societate, tara, simbolurile oficiale ale statului, Constitutie sau autoritati".Recidivistii vor putea fi sanctionati cu amenzi duble sau pedepsiti cu 15 zile de inchisoare, potrivit The Guardian.Alexander Verkhovski, liderul Sova Centre, ONG care monitorizeaza abuzurile legislatiei impotriva extremismului, sustine ca oamenii pot face obiectul urmaririi penale pentru comentarii online, cum ar fi "Putin este un bastard" sau simple glume despre Parlament.Alti critici si-au exprimat ingrijorarea cu privire la faptul ca legea este formulata atat de vag, incat aproape orice critici online aduse autoritatilor, inclusiv meme-urile, ar putea fi interpretate drept "lipsa de respect"."In curand vom face glume despre autoritati in soapta, in bucatarie", a scris avocatul Sergey Shvakin pe Facebook Legea, initiata de senatorul Andrei Klishas din partidul lui Putin, a fost criticata si de oficiali din Guvern."Una dintre sarcinile organelor guvernamentale este sa asculte calm criticile asupra muncii lor", a precizat Alexei Volin, adjunctul ministrului Comunicatiilor.Klishas spune, insa, ca legea nu este o forma de cenzura si arata ca autoritatile merita respect.Legea va fi promulgata de Putin in urmatoarele saptamani. ...citeste mai departe despre " Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care impune cenzura online: Cine arata "lipsa de respect" fata de Putere risca sa ajunga la inchisoare " pe Ziare.com