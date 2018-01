Moscova a inceput ofensiva conflictelor inghetate. Pentru Romania, ar putea insemna invecinarea cu Rusia

Ce se mai intampla nou pe "frontul" din Transnistria, in legatura cu care sunt transmise diverse semnale importante in ultima vreme?

La Paris a avut loc zilele trecute o masa rotunda pe tema negocierilor privind solutionarea conflictului transnistrean, la care Tiraspolul ar fi cerut din nou sa se discute despre independenta regiunii, iar in structurile europene ar fi aparut "o viziune care nu este deloc favorabila Chisinaului", semnaleaza Europa Libera.Intr-un interviu acordat pentru Ziare.com, Dan Dungaciu, directorul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale "Ion I.C. Bratianu" al Academiei Romane (ISPRI), prezinta ultimele evolutii legate de acest subiect, afirmand ca desi se discuta despre independenta Transnistriei, nu trebuie sa ne ducem dupa "fenta" pentru ca Rusia vrea, de fapt, un statut special pentru regiunea transnistreana in interiorul R. Moldova, prin care "Tiraspolul sa controleze republica"."Este celebra poveste a cozii care da din caine. Adica a partii care controleaza intregul", mai spune analistul de politica externa, atragand atentia, printre altele, si asupra numirii in functia de reprezentat OSCE pentru reglementarea transnistreana a lui Franco Frattini, numire care "ar trebui sa ne ingrijoreze".Exista pentru 2018 o asezare foarte interesanta a astrelor in legatura cu acest subiect. In opinia mea, Rusia a inceput o ofensiva diplomatica in ceea ce priveste conflictele inghetate, pe fondul unor disponibilitati tacite ale Occidentului in aceasta chestiune.Primul semnal diplomatic semnificativ este faptul ca Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a indicat la inceputul anului printre cele 12 linii de activitate principale ale ONU in 2018 si problema conflictelor inghetate, incluzand si conflictul transnistrean (revitalizarea formatului 5+2). E interesant tonul si formularea, mai ales cand a spus ca trebuie sa ne "confruntam cu puseurile periculoase de nationalism". E foarte ruseasca in stil, mai ales tinand seama de context. Cine sunt "nationalistii", deci "baietii rai" in acest caz? Separatistii sau statele de la care s-au separat? Sugestia pare evidenta: ultimii!