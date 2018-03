Moscova acuza SUA ca antreneaza Europa pentru o lovitura nucleara tactica impotriva Rusiei

In aceste conditii, "existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva.Ministrul rus a acuzat SUA ca au decis sa mentina un numar important de rachete, ceea ce incalca un acord major de dezarmare nucleara, potrivit Reuters, cu referire la cele doua agentii de presa ruse."Dezarmarea nucleara este obstructionata si de pastrarea armelor nucleare americane nestrategice in Europa, insotita de o practica destabilizatoare a unor 'misiuni nucleare comune'", a afirmat seful diplomatiei ruse, care sustine ca, in cadrul acestor misiuni, printr-o incalcare grava a Tratatului de neproliferare nucleara, tari membre NATO - ce nu sunt puteri nucleare - participa la planificarea utilizarii armelor nucleare americane nestrategice si sunt implicate in dezvoltarea unor competente in acest sens."Ar trebui sa fie clar pentru toata lumea ca ei (americanii) antreneaza fortele armate ale tarilor din Europa pentru utilizarea armelor nucleare tactice impotriva Rusiei", a subliniat ministrul de externe rus, citat de TASS. Rusia nu are desfasurate arme tactice, nu procedeaza la teste pentru aplicarea lor. Am concentrat munitia existenta la bazele centrale de stocare pe teritoriul nostru national", a declarat Lavrov, in cadrul alocutiunii rostite in conferinta de la Geneva."Sper ca cetatenii europeni sa poata sa spuna un NU hotarat amplasarii celor mai puternice arme de distrugere in masa pe teritoriul tarilor lor si care apartin, intre altele, singurului stat ce le-a folosit deja impotriva populatiei din Hiroshima si Nagasaki", a spus seful diplomatiei ruse, intr-o aluzie la SUA.De asemenea, Lavrov a exprimat preocuparea Moscovei fata de noua strategie nucleara a SUA, care prevede o crestere a rolului armelor nucleare prin crearea si desfasurarea unor noi arme nucleare, dar de putere mai mica.Washingtonul a explicat ca noile arme, care suscita temerile expertilor in privinta relansarii proliferarii nucleare, reprezinta un "raspuns la expansiun ...citeste mai departe despre " Moscova acuza SUA ca antreneaza Europa pentru o lovitura nucleara tactica impotriva Rusiei " pe Ziare.com