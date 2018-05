Dvornikov a precizat ca bazele din Crimeea au fost deja dotate cu cele mai avansate tipuri de arme, adaugand ca Rusia va continua si anul acesta sa-si consolideze capabilitatile militare pe flancul sau sud-vestic, relateaza agentia Tass."Sistemul de aparare antiaeriana din Crimeea este asigurat 100% cu cele mai moderne echipamente militare. In bazele aeriene din Crimeea stationeaza avioane de vanatoare Suhoi-30SM, elicoptere militare Ka-52 Alligator, toate fiind pregatite sa efecteze operatiuni de lupta. In Peninsula Crimeea se afla deja sisteme de aparare antieriana S-400 Triumf si Pantsir-S, urmand ca numarul acestora sa fie suplimentat", a declarat Dvornikov.Sistemul antiaerian rus S-400 este de ultima generatie si are o raza lunga de actiune. Sistemul este conceput pentru a distruge aeronave, rachete de croaziera si balistice, inclusiv rachete cu raza medie de actiune, precum si tinte de la suprafata.Rusia a anexat regiunea ucraineana Crimeea in anul 2014, ca urmare a unui referendum, o manevra criticata dur de Occident. Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a anuntat ca nu renunta la initiativa de a recupera Crimeea, considerata "o parte integranta a Ucrainei", in timp ce presedintele rus Vladimir Putin a declarat recent ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina.Rusia mai este acuzata si de implicare in conflictul militar din regiunile Donetk si Lugansk, intre serviciile de securitate ucrainene si insurgenti separatisti prorusi, care a izbucnit in 2014 si care s-a soldat pana in prezent cu aproximativ 10.000 de morti.La 18 iulie 2017, regimurile separatiste din estul Ucrainei au proclamat un nou stat pe teritoriile pe care le controleaza.Vezi si Rusia desfasoara rachete S-400 in Crimeea: Noul sistem de aparare poate fi transformat in unul de atac in 5 minute ...citeste mai departe despre " Moscova duce ultima generatie de sistem antiracheta in Crimeea " pe Ziare.com