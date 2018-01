Centrul Levada a fost obligat de Kremlin sa se inregistreze ca agent strain la sfarsitul anului 2016. Acesta eticheta indica faptul ca institutia primeste fonduri din strainate si serveste intereselor unor puteri straine. In consecinta, potrivit statutului pe care il are in Rusia, institutia nu va putea transmite date legate de alegeri decat dupa ce acestea se vor fi incheiat, a precizat un oficial rus.Purtatorul de cuvant al presedintelui rus Dmitri Peskov a confirmat interdicatia impusa Centrului Levada, potrivit agentiei de presa TASS."Este doar o chestiune juridica. Sunt alte centre mari de sondare a opiniei publice. Fara indoiala, Centrul Levada este o organizatie mare si respectata, insa din nefericire legea spune ca nu poti fi agent strain si sa desfasori astfel de activitati", a spus Peskov. Vladimir Putin va fi probabil ales presedinte pe 18 martie pentru a patra oara. Cel mai vocal oponent al sau Aleksei Navalnii nu se poate inscrie in cursa din cauza unor acuzatii privind infractiuni financiare care i se aduc si pe care el si sustinatorii sai le considera nefondate.Citeste si:Ample exercitii militare cu rachete intercontinentale inainte de alegerile prezidentiale din RusiaViktor Orban critica politica Uniunii Europene fata de Rusia: Putin si-a facut din nou tara puternica. Libertatea poate veni mai tarziuVicepremier rus: Noua serie de sanctiuni americane este o incercare de a influenta Rusia inaintea alegerilor ...citeste mai departe despre " Moscova interzice realizarea sondajelor independente inaintea alegerilor prezidentiale " pe Ziare.com