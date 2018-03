Intrebat de un reporter daca Rusia are in plan expulzarea diplomatilor britanici, oficialul rus a declarat ca acest lucru este luat in considerare "cu siguranta", insa a refuzat sa dea mai multe detalii, relateaza Reuters.Afirmatiile au fost facute in cadrul unui summit tinut la Astana, in Kazahstan, a carui tema principala este situatia din Siria.Lavrov a adaugat ca Moscova nu va mai acorda atentie acuzatiilor Marii Britanii privind otravirea fostului agent rus Serghei Skripal, pe care Rusia le neaga.Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat, miercuri, boicotarea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia de membrii Guvernului sau si de familia regala britanica."Nu exista nicio alta concluzie decat ca statul rus este vinovat de o tentativa de omor care l-a vizat pe Serghei Skripal (66 ani) si pe fiica sa Iulia (33 ani) ", a declarat Theresa May in fata Parlamentului britanic.Ca represalii, Theresa May a anuntat si o serie de sanctiuni impotriva Rusiei, incepand cu expulzarea a 23 de diplomati rusi, despre care Regatul Unit considera ca sunt in fapt "agenti de informatii nedeclarati".Ulterior, joi, Theresa May, Donald Trump Angela Merkel si Emmanuel Macron au semnat, in mod exceptional, o declaratie comuna prin care condamna ferm otravirea cu Noviciok a fostului agent rus, pe care il considera un atentat asupra suveranitatii Marii Britanii.Amintim ca Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti pe 4 martie pe o banca, la Salisbury, in sudul Angliei, unde locuia fostul spion.Fostul spion si fiica sa au fost otraviti cu un agent neurotoxic, o substanta chimica ce actioneaza asupra sistemului nervos si care poate duce chiar la deces. ...citeste mai departe despre " Moscova planuieste sa expulzeze diplomati britanici, dupa masurile Londrei in cazul spionului otravit " pe Ziare.com