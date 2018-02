Moscova reclama ca noua strategie nucleara a SUA este antirusa si belicoasa: Nivelul pericolului creste. Vom lua masurile necesare

"De la prima lectura, caracterul belicos si antirus al acestui document sare in ochi", a reactionat Ministerul Afacerilor Externe rus intr-un comunicat de presa, declarandu-se "profund deceptionat"."Evident, va trebui sa luam in calcul abordarile Washingtonului si sa luam masurile necesare pentru a ne asigura securitatea", se mai mentioneaza in comunicatul citat.SUA si-au anuntat vineri intentia de a se dota cu arme nucleare cu putere scazuta ca raspuns in principal la reinarmarea Rusiei. Acest anunt i-a facut pe experti sa se teama de o relansare a proliferarii nucleare si de cresterea riscului unui conflict nuclear.Moscova a denuntat sambata "o incercare de a repune in discutie dreptul (Rusiei) la legitima aparare". "Speram ca Washingtonul este constient de nivelul de pericol ridicat pe care il reprezinta aceste directive din punctul de vedere al planificarii militare practice", potrivit comunicatului MAE rus.Potrivit Moscovei, documentul american este "plin pana la refuz cu tot soiul de clisee antirusesti, incepand cu acuzatia abracadabranta de 'comportament agresiv' si de toate 'ingerintele' cu putinta si terminand cu acuzatiile la fel de nefondate de 'incalcari' a tot soiul de acorduri privind controlul armamentelor"."Percepem toate acestea drept o tentativa injusta (a Washingtonului) de a arunca asupra altora propria responsabilitate pentru deteriorarea situatiei in materie de securitate internationala si regionala si pentru dezechilibrarea mecanismelor de control a armamentului, care reprezinta rezultatul unei serii de acte iresponsabile intreprinse chiar de Statele Unite", a adaugat diplomatia rusa.Rusia "isi respecta cu strictete obligatiile in virtutea tuturor acordurilor internationale" si este gata sa coopereze cu SUA in favoarea unei "relatii stabile" si a "mentinerii stabilitatii strategice", se mai mentioneaza in comunicatul MAE rus.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat la finalul lui 2016 consolidarea capacitatilor nucleare ale Rusiei, precum si modernizarea armamentului, ca raspuns la intarirea prezentei militare a NATO la frontierele sale, perceputa drept o amenintare.Data publicitatii in 2014, doctrina militara a Rusiei, ale carei cheltuieli militare nu ...citeste mai departe despre " Moscova reclama ca noua strategie nucleara a SUA este antirusa si belicoasa: Nivelul pericolului creste. Vom lua masurile necesare " pe Ziare.com