Moscova sustine ca Trump l-a chemat pe Putin la Casa Alba si s-a autoinvitat in Rusia

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca Trump a abordat subiectul invitarii lui Putin la Casa Alba de cateva ori in cursul unei discutii telefonice cu liderul de la Moscova, potrivit agentiei de presa RIA Novosti, citata de Reuters.De asemenea, liderul de la Casa Alba i-a mai transmis lui Putin ca ar fi bucuros sa efectueze o vizita in Rusia , a adaugat Lavrov.Ultima vizita in Rusia a unui presedinte american a avut loc in septembrie 2013, atunci cand Barack Obama a particpat la summit-ul Grupului economiilor dezvoltate (G20), care a avut loc in orasul Sankt Petersburg.Citeste si:Trump amana impunerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca sa nu-l enerveze si mai rau pe PutinRusia avertizeaza ca atacurile din Siria vor avea consecinte. Insultarea presedintelui Rusiei este inacceptabila