Mostenirea lui Juncker: Uniunea Europeana, pe un drum impaienjenit catre Sibiu

Prezent in hemiciclul Parlamentului European pentru a sustine ultimul sau discurs anual despre starea Uniunii - SOTEU 2018 - inaintea alegerilor europene din primavara anului viitor, Juncker le-a vorbit deputatilor in binecunoscutul sau stil monoton, folosind, ca de obicei, in mod alternativ cele trei limbi: engleza, franceza si germana.Presedintele Comisiei a parut a fi obosit, imbatranit, a avut cateva momente in care coerenta sa a lasat de dorit. Prin continutul si modul de prezentare, discursul a parut a fi mai degraba un testament decat un discurs vizionar, asa cum ne-am fi asteptat de la un presedinte al Comisiei Europene aflat in ultimul an al mandatului sau.Anuntul facut cu ceva timp in urma de presedintele Juncker ca nu mai candideaza pentru un nou mandat la sefia Comisiei l-a impins deja spre marginea scenei politice. Cu toate acestea, intr-un parlament divizat, macinat deja de bataliile viitoarei campanii electorale, multi ne-am asteptat sa auzim un altfel de discurs, macar unul cu inspiratia si vigoarea celui din 2017.Juncker, care timp de aproape doua decenii a fost premierul Luxemburgului si multi ani presedinte al Eurogrupului, a fost si continua sa fie, conform propriei sale declaratii, un federalist de neclintit.Ca atare, este de inteles ca cele doua teme principale pe care le-a ales pentru discursul sau au fost intarirea rolului global al monedei euro si fortificarea politicii externe a UE, ambele subiecte fiind preferatele federalistilor europeni.Bineinteles, Juncker are dreptate atunci cand se intreaba de ce multe dintre contractele internationale ale statelor si companiilor europene sunt incheiate in dolari si nu in moneda europeana. Unul dintre raspunsuri sta in dificultatea reformarii Uniunii Economice si Monetare, iar aceasta va ramane la fel de anevoioasa chiar si in noua UE27 pe cale sa se nasca in martie anul viitor, odata cu plecarea Marii Britanii.La fel, reforma politicii externe a UE a ramas un subiect la fel de complicat chiar si dupa crearea postului de Inalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate. Dreptul de veto al fiecaruia dintre statele ...citeste mai departe despre " Mostenirea lui Juncker: Uniunea Europeana, pe un drum impaienjenit catre Sibiu " pe Ziare.com