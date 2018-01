Guvernul de centru-dreapta este sustinut de un partid populist mic si daca acesta se va abtine la votul de saptamana viitoare, motiunea Partidului Socialist (BSP) o sa pice, cu 41 de voturi, relateaza Reuters.Partidul lui Borrisov, GERB, si partenerul din coalitie, formatiunea nationalista United Patriots, au 133 de voturi, impreuna cu populistii Volya."Votul de neincredere nu este un sabotaj, ci un raspuns dat celor 83% dintre cetatenii bulgari care considera ca aceasta este problema numarul unu", a spus liderul Partidului Socialist, Kornelia Ninova."Combaterea coruptiei este o politica pro-europeana, nu una anti-europeana. Este mai bine sa fii singur impotriva coruptiei decat o parte a status quo ce apara coruptia", a mai spus Ninova.Comisia Europeana a criticat in mai multe randuri statul bulgar pentru nereusita de a acuza si condamna oficialii corupti.Bulgaria, cel mai sarac stat din Uniunea Europeana, si-a asumat recent - pentru prima data de la intrarea in UE in 2007 - mandatul de sase luni la presedintia rotativa a Consiliului UE.Citeste si: Merkel se duce la bulgari sa vada ce vor sa faca la presedintia UESaptamana trecuta, in timpul ceremoniilor de preluare a presedintiei, in Sofia au avut loc proteste anti-coruptie care au blocat capitala.Coruptia a redus investitiile straine in Bulgaria de la caderea comunismului, in 1989, iar UE a mentinut Sofia, la fel si Romania , in afara spatiului Schengen din cauza nereusitei de a combate coruptia. ...citeste mai departe despre " Motiune de neincredere impotriva guvernului bulgar, pentru ca nu face nimic sa combata coruptia " pe Ziare.com