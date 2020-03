Munca de acasa ar putea salva companiile mici in urmatoarea perioada (Analiza)

"Munca de acasa, in incercarea de fi in afara oricarui pericol, a fost decizia corecta de luat din partea guvernelor. Pentru ca, altfel, costul ar fi teribil in ceea ce priveste veniturile pierdute si presiunea asupra companiilor mai mici pentru a ramane pe linia de plutire si pentru a-si mentine personalul angajat. In urmatoarele saptamani si luni vom observa o crestere dramatica a somajului, indicand astfel un sfarsit temporar al vremurilor bune pe care multi le-au trait in ultimul deceniu. Guvernele si bancile centrale au intervenit deja si au fost deja implementate ajutoare de calibru pentru a sprijini persoane fizice si companii. Poate ca am atins varful panicii in saptamana trecuta, vom vedea in timp. Cel putin observam o anumita stabilizare, mai ales in piata bursiera. Deocamdata, insa, dolarul puternic datorat unei cereri exceptional de puternice si a unei piete a obligatiunilor afectata, in special pe partea corporativa, evidentiaza drumul dificil care se asterne dinainte", se spune in analiza Saxo Bank.Potrivit studiului, titeiul, liantul care mentine economia globala in miscare, reprezentand totodata venitul principal pentru multe tari si regiuni, a fost in fruntea colapsului. O scadere extraordinara a cererii globale a deschis o diferenta de 5 milioane barili/zi intre cerere si oferta.Ole Hansen mentioneaza ca razboiul preturilor inceput de Arabia Saudita in urma cu doua saptamani, combinat cu o continua scadere a cererii, deoarece tarile se opresc si avioanele sunt tinute la sol, ar putea duce la cresterea acestui decalaj cu alte 5 milioane de barili/zi incepand cu luna aprilie. Rezultatul acestor evolutii a fost un colaps fara precedent al pretului petrolului, iar miercurea trecuta titeiul Brent a atins 25 de dolari /baril pentru prima data din 2003. Fata de pretul mediu de 65 de dolari /baril in 2019, reducerea neta a platilor de la consumatori la producatori este in prezent in jur de 3,5 miliarde de dolari pe zi."Companiile din domeniul energiei au suferit scaderi puternice ale plafonului de piata in aceasta perioada. Fara ca razboiul preturilor sa se domoleasca, atentia s-a indreptat catre capacitatea companiilor de productie puternic indatorate de a supravietui acestei curse pana la zero, mai ales in SUA, unde acumularea de imprumuturi si rentabilitatea slaba a capitalului propriu au adus in situatii dificile multi producatori mai mici. Acesta va deveni o cursa pana la fund, daca nu sunt puse in aplicare masuri drastice pentru reducerea ofertei. Cresterea zilnica a spatiului de depozitare va face ca rezervoarele sa atinga capacitatea maxima in cateva luni, iar o astfel de evolutie ar forta, in cele din urma, scaderea productiei. Totusi, acest lucru ar avea un cost enorm si ne-ar afecta profund pe toti, inclusiv Rusia si Arabia Saudita", se spune in comunicat.Economistul Saxo Bank precizeaza ca ceea ce ar putea schimba aceasta cursa pana la zero ar fi anuntul unei reduceri a productiei din partea Comisiei Cailor Ferate din Texas, care reglementeaza productia de petrol si gaze in Texas, a treia cea mai mare zona de productie din lume. Aceasta detine autoritatea sa intervina si sa ordone o reducere, asa cum au facut in 1973. O astfel de miscare ar creste dramatic sansa de dialog si, pentru Rusia si Arabia Saudita, de a se retrage din razboiul cuvintelor si razboiul preturilor care are loc intre cele doua tari.El spune ca, in interesul economiei globale si al bunastarii tuturor, atat a producatorilor, cat si a consumatorilor, accentul principal in urmatoarele 12 luni este evitarea atingerii capacitatii maxime a rezervorului, deoarece altfel pretul s-ar prabusi. O reducere a productiei generale de 10% ar asigura ca piata petrolului ar evita acest scenariu. Sunt vremuri iesite din comun care necesita o decizie iesita din comun."Nereusita aurului de a se redresa in ultimele saptamani, pe masura ce Covid-19 s-a raspandit si incertitudinea economica a crescut, a declansat o mare nesiguranta cu privire la rolul pe care il joaca. Pe termen scurt, metalul este provocat de o cerere continua de a strange numerar, un dolar in crestere si cresterea randamentelor reale, pe masura ce estimarile de inflatie scad. Mentinem o perspectiva pozitiva si facem cateva paralele cu cele intamplate in timpul si dupa criza financiara globala din 2008 si 2009", arata Ole Hansen.De asemenea, el subliniaza ca sectorul agricol a depasit acum metalele pretioase ca cel mai performant sector al marfurilor de la izbucnirea epidemiei. Saptamana trecuta au fost inregistrate castiguri puternice la cafeaua Arabica din cauza intreruperilor aparute in lantul de aprovizionare. Graul a avut si el o performanta puternica drept raspuns la cererea crescanda a consumatorilor panicati care isi umplu camarile cu paine, paste si fursecuri. Aceste evolutii, precum si semnele cresterii cererii din China au consolidat cererile din partea morilor de cereale, multe persoane trecand la gatitul acasa."In final, in lunile urmatoare, atentia va ramane, cel mai probabil, asupra impactului daunator pentru pret al scaderii drastice a cererii pentru multe marfuri-cheie, de la titei si metale industriale la unele marfuri agricole. Dar, deoarece coronavirusul continua sa se raspandeasca, este foarte posibil ca perspectiva rezervelor sa devina dificila, deoarece minerii si producatorii incep sa simta impactul deficitului de personal si al defalcarii lanturilor de aprovizionare. Impactul preturilor mai mici ale carburantilor este resimtit de la agricultura la minerit, deoarece reduce costurile de productie. Cu toate acestea, riscurile potentiale asupra rezervelor ar putea duce la situatia in care unele piete gasesc sprijin mai devreme decat sugereaza perspectivele cererii", mai spune Ole Hansen.