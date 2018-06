IGGO reproseaza coalitiei de dreapta/extrema-dreapta condusa de cancelarul Sebastian Kurz ca "vrea sa discrediteze comunitatea religioasa prin calcul politic", a precizat presedintele sau, Ibrahim Olgun, intr-un comunicat.Olgun considera ca aceste anunturi nu sunt "potrivite pentru a controla islamul politic, ci conduc in final la o slabire a structurilor comunitatii musulmane in Austria".El spune ca guvernul nu a furnizat o "justificare obiectiva" la ordinul de inchidere pronuntat impotriva a sapte lacasuri de cult, printre care patru din Viena.Olgun reproseaza guvernului ca nu a informat federatia de aceste masuri si ca a convocat o conferinta de presa in ultimul moment, in ultima vineri a Ramadanului, desi oficialii austrieci au sustinut ca vor sa colaboreze cu IGGO."Solutiile trebuie elaborate cu totii in jurul mesei, si nu unilateral si pe la spatele minoritatii musulmane", a cerut IGGO. Federatia va derula propriile verificari asupra lacasurilor de cult si persoanelor in cauza si va cere intalniri cu oficialii Ministerului Cultelor.Guvernul austriac a anuntat vineri ca a dispus inchiderea a sapte lacasuri de cult musulmane, care in opinia sa incalca legea privind islamul din 2015, ce impune "o atitudine pozitiva fata de stat si societate" din partea responsabililor moscheilor. Reprezentanti ai acestor locuri de rugaciune sunt acuzati ca au facut afirmatii prin care predicau un islam radical.Autoritatile austriece vor sa puna sub semnul intrebarii autorizatiile de sedere pentru imami atasati Uniunii Islamice Turce din Austria (ATIB), cea mai puternica asociatie religioase turca din tara, legata de departamentul afacerilor religioase din Turcia (Diyanet) . ...citeste mai departe despre " Musulmanii din Austria au reactionat dupa ce guvernul de la Viena a inchis sapte moschei: discrediteaza comunitatea religioasa prin calcul politic " pe Ziare.com