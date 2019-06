Nancy Pelosi, despre Trump: Nu vreau sa-l vad destituit, mai degraba la inchisoare

"Nu vreau sa-l vad destituit, vreau sa-l vad la inchisoare", a afirmat presedinta Camerei Reprezentantilor, in timpul unei reuniuni in spatele usilor inchise, marti, cu mai multi inalti responsabili ai grupului sau parlamentar, dintre care unii pledeaza in favoarea declansarii unei asemenea proceduri, potrivit site-ului Politico.Democrata a afirmat ca intelege pozitia sustinatorilor - inca minoritari - ai unei destituiri, declarand totodata ca inca nu este momentul potrivit pentru lansarea acestei proceduri, foarte impopulara in sondajele de opinie si sortita deocamdata esecului in Congres, din lipsa de sustinere suficienta din partea republicana."Ei s-au pus de acord asupra mentinerii tuturor optiunilor pe masa", a declarat pentru Politico o purtatoare de cuvant a lui Pelosi, Ashley Etienne.Democratii dezbat asupra caii de urmat dupa publicarea, la 18 aprilie, a raportului procurorului special Robert Mueller asupra ingerintei Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016.Dupa o lunga ancheta, el a conchis ca nu a existat o intelegere intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Moscova, insa nu a ridicat suspiciunile privind amestecul lui in justitie. Mueller nu a recomandat inculparea miliardarului republican, protejat de imunitatea sa prezidentiala.Avand majoritate in camera inferioara a Congresului, ce dispune de puternice puteri de investigatie, democratii au lansat la randul lor o serie de anchete care il vizeaza pe presedintele Trump.Nutrind temeri ca o procedura de destituire ar putea diviza profund SUA in plina campanie electorala pentru alegerile prezidentiale din 2020, Nancy Pelosi il acuza pe Donald Trump ca a intreprins o "operatiune de disimulare", dar estimeaza ca este nevoie in primul rand de "un dosar-beton", care ar putea convinge dincolo de randurile partizane.Presedintele comisiei judiciare din Camera Reprezentantilor, Jerry Nadler, ar fi pledat in timpul reuniunii de marti in favoarea declansarii unei anchete in vederea unei proceduri de destituire. Potrivit lui, raportul lui Mueller prezinta "numeroase dovezi de delicte de amestec in treburile justitiei si de abuz de putere", a declarat el miercuri la CNN. Investigatiile in curs "ar putea duce la o ancheta in vederea unei d ...citeste mai departe despre " Nancy Pelosi, despre Trump: Nu vreau sa-l vad destituit, mai degraba la inchisoare " pe Ziare.com